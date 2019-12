Det løb koldt ned ad ryggen på Henri Goldstein, da en sikkerhedschef fra synagogen ringede til ham torsdag eftermiddag.

Foran bygningen på Krystalgade i København sad et farverigt klistermærke på en af stolperne med et tydeligt budskab.

Knus og bekæmp jøderne og de homoseksuelle. Afsenderen er Den Nordiske Modstandsbevægelse også kaldet Nordfront.

»Det er skræmmende. Nu er det kommet endnu nærmere,« konstatere Henri Goldstein, som er formand for det jødiske samfund.

Klistermærke fra Nordfront sat på en stolpe foran synagogen i Krystalgade. Foto: Privatfoto Vis mere Klistermærke fra Nordfront sat på en stolpe foran synagogen i Krystalgade. Foto: Privatfoto

Den organiserede gruppe nazister var senest i fokus i november, da den jødiske kirkegård i Randers blev vandaliseret.

For i kølvandet på det omfattende hærværk blev en af lederne i Nordfront varetægtsfængslet i sagen. Hos det jødiske samfund i Danmark er klistermærket endnu en blandt mange af de antisemitiske hændelser, som de oplever. Det spiller dog en vigtig rolle, at synagogen er et fristed, hvor mange medlemmer af trossamfundet kommer dagligt.

»På den jødiske kirkegård lever de ikke længere, men synagogen bruger vi hver dag,« siger Henri Goldstein.

Han er generelt bekymret over det voksende jødehad, som præger Europa såvel som Danmark. Den bekymring bliver kun større, når afsenderen er en organiseret nazistisk bevægelse, som før har været aktive med at sprede antisemitisme i byer over hele landet.

Jacob Vullum Andersen fotograferet under Nordfronts demonstration 1. maj 2019. Vis mere Jacob Vullum Andersen fotograferet under Nordfronts demonstration 1. maj 2019.

»Det er åbenbart en gruppe, som vil markere sig i det danske samfund, og de er mere aktive, end vi troede,« siger Henri Goldstein.

»Vi frygter, at de kan gå længere end hærværk. Vi frygter, at de bliver voldelige.«

Det jødiske samfund understreger dog, at de oplever stor støtte fra Justistsministeren og myndighederne generelt.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Nordfront, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.