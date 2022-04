Han var ansat til at hjælpe blandt andre den 90-årige kvinde.

I stedet udnyttede en mandlig sygeplejerske groft hendes afhængighed af ham til at skaffe sig samleje med den gamle dame.

Sådan lyder den alvorlige anklage fra Syd- og Sønderjyllans Politi mod sygeplejersken, der har været ansat i hjemmeplejen i Aabenraa.

Han har under de foreløbige afhøringer erkendt de faktiske omstændigheder under et besøg i den 90-årige kvindes private hjem i august sidste år.

Derfor forventer anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi, at straffesagen mod sygeplejersken kan afgøres som en tilståelsessag, når han om et par uger skal møde op i Retten i Sønderborg for at stå juridisk til regnskab.

Det fremgår af retsmødebegæringen, som B.T. har fået aktindsigt i.

Den mandlige sygeplejerske er sigtet for at have overtrådt straffelovens paragraf 220 ved i sit virke som sygeplejerske i hjemmeplejen under et hjemmebesøg at have skaffet sig samleje med kvinden ved groft at have misbrugt hendes behandlings- og plejemæssige afhængighed.

Det kan teoretisk koste ham op til et års fængsel.

I retsmødet vil anklagemyndigheden også nedlægge påstand om, at sygeplejersken, der ikke er dansk statsborger, udvises af Danmark.

Samtidig tages der i retsmødebegæringen forbehold for, at der kan blive nedlagt påstand om, at han skal have frataget sin autorisation som sygeplejerske, ligesom der tages forbehold for at nedlægge påstand om erstatning til den 90-årige kvinde.