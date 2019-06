En mandlig sygeplejersker er dømt for at have misbrugt en stærkt påvirket mand, der var indlagt på sygehuset.

Vestre Landsret har idømt en 46-årig mandlig sygeplejerske 10 måneders fængsel for blandt andet sexmisbrug af en hjælpeløs patient.

Episoden fandt sted under karnevalet i Aalborg sidste år. Her blev en 23-årig mand indlagt akut, da han var stærkt påvirket af både alkohol og narkotika.

Den 46-årige udnyttede ifølge dommen mandens hjælpeløse tilstand til at udføre oralsex på ham.

Foruden voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje blev sygeplejersken dømt for blufærdighedskrænkelse.

På hans telefon fandt politiet fotos af fem forskellige mænd. De var alle taget i nogle omklædningsrum. Det lykkedes politiet at finde frem til to af mændene, der intet kendte til billederne, som altså var taget uden tilladelse.

Ud over de 10 måneders fængsel besluttede Vestre Landsret, at den 46-årige ikke må arbejde som sygeplejerske i fem år.

Dermed stadfæstede landsretten den dom, som Retten i Aalborg nåede frem til den 18. december sidste år.

Den 46-årig har under sagen nægtet sig skyldig og havde anket dommen for at blive frifundet.

/ritzau/