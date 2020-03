'Stop med at stjæle vores værnemidler. Vi skal bruge dem til at behandle de syge'.

Sådan lyder budskabet til de danske borgere fra Luca Pristed, der arbejder i akutmodtagelsen som sygeplejerske på Bispebjerg Hospital.

Hans arbejdsplads er nemlig plaget af, at folk stjæler håndsprit, masker og andre værnemidler fra hospitalet, og tyverierne er en stor udfordring for sundhedspersonalet.

»Vi er som sundhedspersonale, der går op og ned af de her coronapateinter til dagligt, ekstra udsat, men vi tager vores forholdsregler og sørger for at spritte af, have en god håndhygiejne og bære de her værnemidler såsom masker. Vi har dog det problem, at folk går ind på hospitalerne og stjæler værnemidlerne fra afdelingerne,« siger Luca Pristed i en livegennemstilling på B.T.s facebookside.

Han fortæller desuden, at de er ved at løbe tør for masker og beskyttelsesudstyr.

»Folk stjæler håndsprit, masker, beskyttelseskittler. De stjæler med arme og ben lige nu inde på hospitalerne, og det er et kæmpe problem for os,« siger Luca Pristed.

Luca Pristed. Vis mere Luca Pristed.

Tyverierne har fået Luca Pristed og hans kollegaer til at låse værnemidlerne inde.

»Vi er begyndt at skulle låse værnemidlerne inde på vores kontorer, hvor vi før havde det stående ude i vores depoter og i små vogne foran patientstuerne,« siger han og fortsætter:

»Hvis folk bliver ved med at stjæle værnemidler og vi løber tør, så har vi et problem. Vi har brug for udstyret til at passe patienterne, så det her er en bøn til, at folk skal stoppe med at stjæle det.«

Det er ikke kun Bispebjerg, der har været udsat for tyverier af sundhedspersonalets værnemidler.

Hospitalerne i Region Hovedstaden, der blandt andet tæller Rigshospitalet og Herlev Hospital, har foretaget tiltag i form af flere vagter og øget politiovervågning for at komme tyverierne til livs.

Kommunikationsdirektør ved Rigspolitiet, Anders Frandsen, sagde tidligere mandag på et pressemøde:

»Vi har set eksempler på, at der har været tyveri af håndsprit og værnemidler og den slags fra hospitaler. Det er noget, vi ser med meget stor alvor på.«

»Vi er i gang med at opbygge et nationalt overblik over, hvor der er produkter som disse, der er særligt udsatte for tyveri. Og sørge for at beskytte dem.«

I den Facebook-livegennemstilling, B.T. havde med Luca Pristed, var der mange spørgsmål fra bekymrede borgere vedrørende coronavirussen. Her havde sygeplejersken især en vigtig pointe. Man skal ikke belaste sundhedsystemet, hvis man godt kan klare sig selv. Akkurat som tilfældet er med en normal influenza.

»Man skal se på coronavirus som værende en influenza. Hvis du er derhjemme og begynder at få influenza-symptomer, så ringer du ikke til din læge, men passer på dig selv hjemme under dynen. Det er det samme, du skal gøre, hvis du har corona. Der er ingen grund til at du skal blive testet. Kun hvis du får problemer med at trække vejret eller får mere end 40 i feber, skal du kontakte lægen. Derved kan vi bruge vores ressourcer på dem, der har behov for hjælpen.«