Sygeplejerske bliver frifundet for grov forsømmelse. Sagen udløber af sag mod anden sygeplejerske.

København. En sygeplejerske fra Nykøbing Falster Sygehus ignorerede ikke mistænkelige oplysninger om en sygeplejerske, der nu er dømt for drabsforsøg.

Det skriver DR, efter at dommen er faldet ved Retten i Næstved.

Kvinden var anklaget for ikke at have reageret på en række mistænkelige oplysninger, som hun modtog om den nu dømte Christina Aistrup Hansen.

I anklageskriftet mod den 50-årige var der listet fem punkter op, hvor sygeplejersken skulle være løbet fra sit ansvar.

Det forlød blandt andet, at kvinden ikke fulgte op på en mistanke om, at Aistrup Hansen havde givet en døende patient medicin, som ikke var ordineret.

Og to gange skulle hun have fået oplysninger fra kolleger om, at de nærede mistanke til Aistrup.

Men retten har ikke ment, at sygeplejersken er skyldig i grovere og gentagen forsømmelse og skødesløshed.

Kvinden var tiltalt for fem overtrædelser af autorisationsloven mellem 2011 og 2015.

Anklager Michael Boolsen gik efter fire måneders fængsel, som er den maksimale straf, dog betinget.

Forsvarer Thomas Hess-Petersen gik efter frifindelse eller en max bøde på 10.000 kroner. Det skriver TV2 Øst.

Det var ikke alle i domsmandsretten, der var enige i afgørelsen. Men to dommere mod en vurderede, at den 50-årige kvinde skulle frifindes.

Sagen mod Christina Aistrup Hansen begyndte 1. marts 2015.

Aistrup Hansen blev anholdt efter en nattevagt, hvor to patienter afgik ved døden. Også en tredje havde været tæt på at dø. Siden blev hun sigtet for at have dræbt en fjerde patient.

Byretten idømte sygeplejersken en livstidsstraf for tre drab og et drabsforsøg.

Men i Østre Landsret blev der sået tvivl om, hvorvidt der var sammenhæng mellem dødsfaldene og indsprøjtningerne.

Christina Aistrup Hansen blev her frifundet for anklager om drab. Hun blev i stedet dømt for drabsforsøg mod de tre, der var døde.

Hendes straf blev sat ned til 12 års fængsel.

/ritzau/