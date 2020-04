Det er uvist, hvorfor to personer i en villa i Rindum ved Ringkøbing er afgået ved døden.

En hjemmesygeplejerske har søndag middag fundet to livløse personer i en villa i Rindum ved Ringkøbing.

Politiet efterforsker dødsfaldene som mistænkelige.

Det oplyser vagtchef Allan Riis fra Midt- og Vestjyllands Politi.

- Da vi anser dødsfaldene for at være mistænkelige, har vi efterforskere på adressen for at klarlægge, hvad der er foregået, siger han.

Politiet modtog anmeldelsen om dødsfaldene klokken 12.

De pårørende er ikke underrettet endnu.

- Det er ikke lykkedes os at komme i kontakt med dem, siger vagtchefen sidst på eftermiddagen søndag.

/ritzau/