Landsret ændrer dom til sygeplejerske om grov forsømmelse i sag om en anden sygeplejerskes drabsforsøg.

En afdelingssygeplejerske fra Nykøbing Falster Sygehus, der arbejdede sammen med sygeplejersken Christina Hansen, der er dømt for drabsforsøg, skal betale en bøde på 10.000 kroner.

Det har Østre Landsret afgjort onsdag, skriver TV Øst.

Betaler sygeplejersken ikke bøden, skal hun afsone ti dage i fængsel.

I sagen har sygeplejersken været tiltalt for at have siddet en række advarsler overhørig om sygeplejersken Christina Aistrup Hansen. Hun blev sidste år idømt 12 års fængsel for drabsforsøg på fire patienter.

Afdelingssygeplejersken var leder af den afdeling, hvor Christina Aistrup Hansen arbejdede.

Anklagemyndigheden havde rejst tiltale mod afdelingssygeplejersken for overtrædelser af autorisationsloven. Ifølge anklagen undlod hun at reagere på en række oplysninger, som hun modtog om mistænkelige forhold.

Senioranklager Karen Vistisen fra Statsadvokaten oplyser dog, at den 51-årige sygeplejerske kun er dømt for nogle af anklagerne i anklageskriftet.

Retten har blandt andet lagt vægt på, at hun undlod at videregive relevante oplysninger ved en patients død.

I marts fandt Retten i Nykøbing Falster ikke, at der var grundlag for at dømme afdelingssygeplejersken, og hun blev derfor frifundet. Da stemte to dommere for frifindelse, mens en ville dømme.

Landsrettens dom er derimod en enstemmig afgørelse.

Den 51-årige kvinde arbejder i dag ikke længere som afdelingsleder.

Anklageren har i sagen krævet, at hun skulle fratages retten til at varetage sygeplejemæssige opgaver, der indebærer ledelsesbeføjelser. Men landsretten har valgt ikke at følge det krav.

Sagen mod Christina Aistrup Hansen begyndte 1. marts 2015.

Hun blev anholdt efter en nattevagt, hvor to patienter afgik ved døden. Også en tredje havde været tæt på at dø. Siden blev hun sigtet for at have dræbt en fjerde patient.

Byretten idømte sygeplejersken en livstidsstraf for tre drab og et drabsforsøg.

Men i Østre Landsret blev Christina Aistrup Hansen frifundet for anklager om drab. Hun blev i stedet dømt for drabsforsøg mod de tre, der var døde. Hendes straf blev sat ned til 12 års fængsel.

