Natten til torsdag modtog Syd- og Sønderjyllands Politi en anmeldelse om, at en sygeplejerske på et lokalhospital havde hørt høje kvindeskrig og råb om hjælp.

Heldigvis viste det sig, at situationen ikke var så dramatisk, som man umiddelbart kunne frygte.

Det fortæller politikredsens vagtchef, Erik Lindholdt.

»Klokken 04:11 her til morgen fik vi en anmeldelse fra en sygeplejerske, som var på vagt. Hun oplyste, at man fra sygehuset kunne høre en kvinde, der skreg og råbte om hjælp udenfor,« forklarer han og fortsætter:

»Men hun kunne ikke finde nogen personer i området, men råbene kunne tydeligt høres.«

En patrulje blev derfor sendt hen til lokalhospitalet for at undersøge sagen - og patruljen kunne kort tid efter oplyse, at sagen var opklaret:

»Patruljen meldte ind, at de kunne oplyse, at der var tale om en fødsel på sygehuset,« fortæller Erik Lindholdt med et smil.

Syd- og Sønderjyllands Politi har også omtalt den lidt anderledes sag på Twitter tidligt torsdag morgen:

'Patrulje sendt til lokalt sygehus, hvor personalet havde hørt høje kvindeskrig og råb om hjælp. Ved ankomsten havde fødselslægen helt styr på situationen...,' lød det.