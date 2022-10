Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Selvom der er folketingsvalg 1. november, skal Fie Laursen møde i Københavns Byret samme dag.

Dermed kan den 26-årige kendis både få stemt og afklaret sin længe ventede retssag, hvis hun flyver til Danmark fra sit hjem i Spanien.

Det forventes, at realitystjernen og bloggeren møder op i retten denne gang, efter hun måtte melde afbud sidste år på grund af sygdom.

Det oplyser hendes forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen til B.T.

»Jeg regner med, at den bliver gennemført,« lyder det kortfattet i en sms.

Fie Laursen er tiltalt for ti overtrædelser af markedsføringsloven, der, hvis hun kendes skyldig, kan udløse en bøde på 70.000 kroner.

Det er i hvert fald anklagemyndigheden ved Københavns Politis påstand, når sagen starter mandag.

Lovovertrædelserne stammer fra 2018, hvor Fie Laursen flere gange ifølge anklagemyndigheden ikke markerede opslag på Instagram, YouTube og sin blog som reklame.

Det fremgår af anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i.

Ifølge politiet skulle det blandt andet være tilfældet 20. juni 2018, da Fie Laursen lagde videoen 'ALT OM MIN BRYSTOPERATION' op på sin YouTube-kanal 'Fie Laursen'.

Det fremgår af anklageskriftet, at videoen om brystforstørrelsesoperation på YouTube skulle være med til at »påvirke gennemsnitsforbrugeren til at træffe en transaktionsbeslutning, som forbrugeren ellers ikke ville have truffet.«

Ifølge politiet skulle lignende opslag med reklamer for Junkyard.dk og det konkursramte rejseselskab DUF-Rejser ikke være markeret korrekt.

Egentlig skulle sagen have været for retten i oktober måned 2021.

Men Fie Laursen, der var gravid på det tidspunkt, fik en lægeerklæring, da hun var for dårlig til at møde op i retten, skrev Se og Hør.

Nu er sønnen Mateo kommet til verden, og det forventes, at bloggermoren nu er frisk nok til at møde i byretten.

Når hun indtager sin plads i retssalen, vil hun sige, at hun nægter sig skyldig, oplyser forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen.

Fie Laursen er ikke den eneste kendis, der har fået politiet og Forbrugerombudsmanden på nakken.

Tidligere er modellerne Jackie Navarro og Mathilde Gøhler blevet idømt bøder for lignende lovovertrædelser af markedsføringsloven.

Fie Laursen er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser.