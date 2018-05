Firedobbelt drabsmand var ikke sindssyg, da han med stik og skud tog livet af sin familie i Brønshøj.

København. Den 39-årige Hedaiatullah Mahmoud får fængsel på livstid for at have dræbt sin kone og tre børn med adskillige knivstik, snit på kroppen og pistolskud i familiens lejlighed i Brønshøj i København.

Det har et enigt nævningeting torsdag afgjort ved Retten på Frederiksberg.

Manden har erkendt forbrydelsen, og han har været igennem en mentalundersøgelse, som skulle klarlægge, om han var sindssyg, da han tog de fire liv om morgenen 11. april sidste år.

Men manden var ifølge eksperterne i Retslægerådet ikke sindssyg, da han på få minutter skød og stak sin 36-årige kone ihjel og derefter dræbte parrets børn med skud, knivstik og snit i hovedet og halsen.

Børnene blev henholdsvis 15, 13 og 4 år.

Derimod er manden efterfølgende kommet i en tilstand, som kan sidestilles med sindssyge, lyder vurderingen fra Retslægerådet.

Derfor skal Hedaiatullah Mahmoud anbringes på en psykiatrisk afdeling på et hospital og blive rask, før han kan fuldbyrde sin livstidsstraf i fængslet.

Dommen ankes dog på stedet, lyder det fra Asser Gregersen, der er forsvarsadvokat for den dømte. I landsretten vil kravet ifølge advokaten være, at livstidsdommen veksles til en behandlingsdom.

For på trods af Retslægerådets vurdering mener forsvareren, at flere ting peger på, at Hedaiatullah Mahmoud var sindssyg den morgen i april, fortalte han under sin procedure.

- Handlingen i sig selv taler for, at han kunne være sindssyg. Han har selv beskrevet, at han ikke var sig selv. Han gik i baglås og mistede kontrollen.

- Jeg mener også, at det at gøre det spontant og så hurtigt tyder på, at han var sindssyg, sagde Asser Gregersen under torsdagens retsmøde.

Da betjente ankom til familiens lejlighed kort efter drabene, var Hedaiatullah Mahmoud stadig i hjemmet. Han forsøgte at tage sit eget liv med en pistol, som ikke virkede, hvorefter han ville have politiet til at skyde sig.

I de måneder, den 39-årige har siddet varetægtsfængslet, har han flere gange forsøgt at tage livet af sig selv. Det er her, Retslægerådet vurderer, at han skal have udviklet en psykotisk tilstand.

Det har tidligere været fremme, at den dømte har afghanske rødder, men at han er dansk statsborger. Derfor har der ikke været et krav om udvisning.

/ritzau/