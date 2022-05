Politiet er i øjeblikket til stede ved Døllefjelde Musse Marked på Lolland.

Det er de i forbindelse med et knivstikkeri.

Det bekræfter Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

'Sagen efterforskes, og vi har ikke yderligere oplysninger for nuværende,' lyder meldingen.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Det er uvist, om der er nogen, som er kommet alvorligt til skade.

»Aftenens hændelse kommer ikke til at påvirke noget. Det er kun et spørgsmål om politiets arbejde ude på parkeringspladserne. Men markedet forløber helt som planlagt,« fortæller formand for markedet Per Hansen til B.T.

Mange besøger markedet for at høre musik og hygge sig. Derfor har der også været mange på markedet.

Dagens program på markedet har blandt andet budt på Fyr og flamme, We are 90's og senere vil den stå på Dj Alligator.

B.T. følger sagen.