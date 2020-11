Sydsjælland og Lolland Falsters Politi er tirsdag ude og efterlyse en 23-årig mand fra Nordfalster.

Ingen har været i kontakt med manden siden mandag, og derfor er politiet nu ude og bede offentligheden om hjælp.

Politiet var første gang ude og efterlyse den 23-årig mand tirsdag formiddag.

Tirsdag eftermiddag er det stadig ikke lykkedes at komme i kontakt med ham, og derfor har de nu udsendt et billede.

Politiet skriver, at 'manden kan have brug for hjælp,' og de beder derfor offentligheden være opmærksomme på, om de støder på ham.

Den 23-årige er sandsynligvis kørende i en sølvfarvet Peugeot 206 med nummerpladen UZ31922.

Hvis du har oplysninger om enten bilen eller den efterlyste, hører Sydsjælland og Lolland Falsters Politi gerne fra dig.

Du kan rette henvendelse på 114.