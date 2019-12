En 45-årig mand fra Aarhus mistede lørdag livet på Herningmotorvejen, da han løb ud foran en bil.

Bag rattet sad en 49-årig kvinde fra Aarhus.

Ulykken skete omkring klokken 17.30 lørdag aften, og Sydøstjyllands Politi efterlyser nu vidner, der har overværet ulykken, skriver Århus Stiftstidende.

Den tragiske hændelse fandt sted, da kvinden kom kørende på motorvejen med omkring 100-110 kilometer i timen, hvorefter den 45-årige mand løb ud foran hendes bil.

Kvinden kunne ikke nå at undvige og påkørte derfor manden, som blev dræbt på stedet. Pårørende til den 45-årige er underrettet.

»Kvinden, som påkørte fodgængeren, holdt ind i nødsporet, og der fik hun fornemmelsen af, at der kom en bil mere. Den holdt ind foran hende, og hun fornemmede, at nogen steg ud,« fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Jesper Brian Jensen til mediet og fortsætter:

»Men ingen rettede henvendelse til hende, og så kørte den igen. Og kvinden kunne ikke se noget, fordi ruden i bilen var knust, og hun kunne heller ikke kom ud på grund af buler.«

Vagtchefen oplyser derudover, at kvinden kortvarigt blev behandlet på hospitalet, og at hun er meget chokeret.

Kvinden kan ikke huske, om der var en eller to personer, som steg ud af bilen, og på grund af hendes tilstand forventes det ikke, at hun vil kunne hjælpe med flere detaljer.

Politiet mistænker ikke, at kvinden har kørt for stærkt, og det oplyses, at hun ikke har været under nogen form for påvirkning.

Hvor den 45-årige mand kom fra, eller hvordan han er kommet ud foran kvindens bil, ved politiet endnu ikke.

Derfor efterlyser politiet vidner til ulykken, og især føreren og eventuelle passagerer i bilen, som standsede op efter ulykken, må gerne henvende sig til politiet. Har man set eller hørt noget, kan politiet kontaktes på telefon 114.