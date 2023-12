Vi kender det alle sammen. Vi åbner vores e-mail og der ligger en ulæst mail om manglende betaling på varer, der eftersigende skulle leveres.

Og så skal der klikkes på et link.

Det sker oftere og oftere, at fupmails tikker ind hos danskerne - både private og offentlige. End ikke det danske politi kan gå fri for dem.

Det fortæller Sydjyllands Politi i et opslag på X:

»Kære svindler. Mange tak for din fupmail, hvor du forsøger at lokke os til at klikke på linket, så du kan franarre os oplysninger,« skriver politikredsen og fortsætter:

»Kontakt os venligst på 1-1-4, så vi kan byde på kaffe og citronmåne og aftale nærmere. Husk advokat og tandbørste. Kh Sydjyllands Politi.«

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan Midt- og Vestjyllands Politi siden årsskiftet har modtaget over 100 anmeldelser fra forældre, der er blevet narret til at overføre penge.

