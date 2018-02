En helikopter deltog mandag i eftersøgningen af en forsvunden 36-årig mand fra Drejens ved Kolding.

Horsens. En helikopter og Hjemmeværnet blev mandag sat ind i eftersøgningen af en 36-årig mand fra Drejens ved Kolding.

Trods den intensiverede eftersøgning lykkedes det ikke at finde den savnede mand i live. Mandag midt på eftermiddagen kunne Sydøstjyllands Politi oplyse, at den eftersøgte Casper Mandrup Sommer var fundet død tæt på sit hjem.

Den 36-årige mand blev sidst set på sin bopæl sent søndag aften.

Der var ikke oplysninger om, at han har været nedtrykt eller andet, men en eftersøgning blev sat i gang på grund af frygt for, at der var tilstødt ham en ulykke, oplyste politiet.

Folk fra Hjemmeværnet var mandag ude for at kigge i skure, garager og andre steder, mens helikopteren primært er blevet brugt til at afsøge våd- og skovområder, oplyste vagtchefen hos politiet tidligere mandag.

Samtidig har politiet bedt folk i området om at hjælpe ved for eksempel at kigge efter i udhuse og andre steder.

Eftersøgningen tog udgangspunkt i den savnedes bopæl i Drejens, som ligger øst for Kolding.

Der er intet, der tyder på, at mandens død skyldes en forbrydelse. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

/ritzau/