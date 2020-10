Sydbank får grønt lys til købet af Alm. Brand Bank. Det oplyser banken i en pressemeddelelse.

Sydbank kunne 1. oktober fortælle, at banken havde indgået en aftale om at købe Alm. Brand Bank for lidt over 1,8 milliarder kroner.

Før købet kunne blive en realitet, skulle Finanstilsynet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen dog godkende købet.

Det er altså sket nu. Handlen forventes gennemført i løbet af november, oplyser Sydbank.

