Mens rigtig mange danskere lige nu holder sommerferie, er det lige omvendt hos netsvindlerne.

Faktisk har antallet af indbrud og forsøg på svindel i netbank hen over sommerferien været større end nogensinde før.

Det oplyser Sydbank i en pressemeddelelse, hvori de advarer bankkunder om at være skeptiske, hvis de bliver bedt om at udlevere sine NemID-oplysninger.

Især én gruppe af kunder skal være ekstra opmærksomme.

»Vi kan se et mønster i den digitale svindel. Det er særligt netbankkunder over 70 år, svindlerne går efter,« siger bankdirektør Bjarne Larsen fra Sydbank og tilføjer:

»Allerede inden sommerferien skrev vi derfor til kunderne med et tilbud om, at de selv kunne bestemme en lavere grænse for, hvor meget man kan overføre digitalt via netbanken for at sikre mod større tab.«

Mens bankdirektøren glæder sig over, at mange kunder har valgt at følge bankens opfordring, er det i sig selv ikke nok til at holde netsvindlerne på afstand.

Derfor understreger han vigtigheden af det allervigtigste råd - nemlig ikke at udlevere sine NemID-oplysninger.

»Ikke til Skat, ikke til Nets, ikke til banken. Vi vil aldrig bede om de oplysninger. Følger man det råd, så kan man ikke blive svindlet, så enkelt er det,« siger Bjarne Larsen.

Udlever aldrig personlige informationer, passwords eller oplysninger fra NemID lyder opfordringen fra Sydbank. Foto: Henning Bagger Vis mere Udlever aldrig personlige informationer, passwords eller oplysninger fra NemID lyder opfordringen fra Sydbank. Foto: Henning Bagger

Sydbank opfordrer desuden kunder, der har forældre over 70 år til at tale med dem om, at de aldrig må udlevere personlige informationer, passwords eller oplysninger fra NemID - uagtet, hvem der kontakter dem.

Det er ikke uden grund, at Sydbank er ude og advare sine kunder. Til trods for gentagne advarsler, bliver danskerne nemlig ved med at gå i fælden og udlevere bankoplysninger til kriminelle.

I så stort et omfang at svindel med netbanker sågar slog alle rekorder i 2019. Hele 1500 tilfælde af netbanksvindel noterede bankerne dengang.