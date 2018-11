Den svindelmistænkte Britta Nielsen havde et større beløb på sig, da sydafrikansk politi tidligt mandag morgen anholdt hende i en lejlighed i Johannesburg.

»Under anholdelsen fandt vi et stort kontantbeløb på hende. Det var kontanter i sydafrikanske rand,« fortæller Vishnu Naidoo, der er talsperson for det nationale politi i Sydafrika, til DR.

Talsmanden fortæller videre, at Britta Nielsen blev anholdt af betjente fra Interpol på et hotel i Sandton, der er en forstad til Johannnesburg.

Han tilføjer, at Britta Nielsen kommer for retten allerede i dag, mandag.

Derefter vil hun - hvis dommeren vurderer, at beviserne i sagen er så fyldestgørende, at den kan bære det - blive varetægtsfængslet i et fængsel i Sydafrika.

Den sydafrikanske anklagemyndighed vil modsætte sig at løslade hende mod kaution, hvilket ellers er muligt i Sydafrika. Når det ikke kommer til at ske i denne sag skyldes det, at Britta Nielsen er på flugt fra Danmark.

Britta Nielsen var allerede flygtet, da mistanken om hendes svindel med 111 millioner kroner i Socialstyrelsens tilskudsadministration kom for en dag den 25. september.

Senere blev hun fængslet in absentia og efterlyst internationalt - en såkaldt rød efterlysning, hvor myndigheder opfordres til at finde og arrestere hende med henblik på udlevering til retsforfølgelse i Danmark.