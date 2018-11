En person ville aflevere en taske til anholdt dansker i Sydafrika. I tasken var to diamanter, siger minister.

Sydafrikansk politi fandt to diamanter i en taske, som skulle gives til den anholdte hælerisigtede dansker i sagen om svindel for 111 millioner kroner.

Det har den sydafrikanske minister for politiet, Bheki Cele, oplyst på et pressemøde tirsdag. Det skriver Ekstra Bladet og oplysningerne fremgår også af den sydafrikanske regerings hjemmeside.

Den hælerisigtede blev anholdt i Sydafrika tirsdag i sidste uge. Senere samme dag blev tasken ifølge de sydafrikanske myndigheder forsøgt afleveret på politistationen af en partner til den sigtede, oplyser ministeren.

Ved anholdelsen blev der desuden beslaglagt 5000 sydafrikanske rand fra den hælerisigtede. Det svarer til 2200 kroner.

Lederen af specialenheden Hawks, general Lebeya, fortæller til Ekstra Bladet, at politiet endnu ikke ved, hvor meget diamanterne er værd.

Bheki Cele oplyser desuden, at der blev fundet kontanter hos svindelsigtede Britta Nielsen, der blev anholdt i Johannesburg mandag. 648.700 sydafrikanske rand i kontanter blev konfiskeret - hvilket er cirka 291.000 kroner.

I svindelsagen sigtes Britta Nielsen for at have stjålet mindst 111 millioner kroner fra Socialstyrelsen, mens hun arbejdede der.

Den anholdte mand sigtes for at have haft en hovedrolle i at bruge pengene. Sigtelsen går på hæleri af særlig grov beskaffenhed. Han har tidligere udtalt til Ekstra Bladet, at han nægter sig skyldig.

Den sydafrikanske minister slog på tirsdagens pressemøde fast, at Sydafrika ikke er et fristed for kriminelle.

- Anholdelser af denne slags er også en advarsel til alle andre folk, som begår forbrydelser og søger tilflugt i vores land: Sydafrika er ikke et sikkert himmerige for kriminelle, siger Bheki Cele.

