Den anholdte mand i Sydafrika, der er sigtet for groft hæleri i den store sag om svindel i Socialstyrelsen, vil gerne hjem til Danmark.

Det oplyser hans forsvarsadvokat, Piet Du Plessis, til DR Nyheder.

»Han kan selvfølgelig ændre mening, men det er hans holdning på nuværende tidspunkt,« siger forsvareren.

Torsdag kom det frem, at manden blev anholdt af de lokale myndigheder i en lufthavn i Johannesburg. Her forsøgte han ellers at rejse ud af landet.

En mand blev tirsdag aften anholdt i den internationale lufthavn i Johannesburg. Han er mistænkt i sagen om mistænkt svindel for 111 millioner kroner i Socialstyrelsen. Arkivfoto fra lufthavnen. Gianluigi Guercia/Ritzau Scanpix Vis mere En mand blev tirsdag aften anholdt i den internationale lufthavn i Johannesburg. Han er mistænkt i sagen om mistænkt svindel for 111 millioner kroner i Socialstyrelsen. Arkivfoto fra lufthavnen. Gianluigi Guercia/Ritzau Scanpix

Han er mistænkt for hæleri af særlig grov beskaffenhed. Han har angiveligt fået del i de penge, som 64-årige Britta Nielsen ifølge Bagmandspolitiet har svindlet sig til i Socialstyrelsen. Politiet ønsker ikke at oplyse, hvor manden forsøgte at rejse hen.

Manden er beskyttet af et navneforbud. Det er derfor ikke tilladt at komme nærmere ind på hans relation til Britta Nielsen, da det muligvis vil kunne identificere ham.

Den anholdte mand nægter sig skyldig. Det oplyser forsvarsadvokaten.

»Han afviser at have begået nogen forbrydelser i Sydafrika såvel som i Danmark.«

Den anholdte ses her på bådtur med Britta Nielsen i Mozambique. Hans ansigt er sløret pga. navneforbud. Privatfoto. Vis mere Den anholdte ses her på bådtur med Britta Nielsen i Mozambique. Hans ansigt er sløret pga. navneforbud. Privatfoto.

Dagen efter anholdelsen blev manden varetægtsfængslet af en sydafrikansk domstol med henblik på udlevering.

Det er uvist, hvornår manden kommer tilbage til Danmark. Det afhænger af, hvor hurtigt de sydafrikanske myndigheder behandler sagen.

Herhjemme har en domstol vurderet, at der er grundlag for at varetægtsfængsle manden. Det er sket under et retsmøde, hvor manden ikke selv var til stede - det kaldes at blive fængslet "in absentia".

Det retsmøde blev afholdt tirsdag.