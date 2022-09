Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Siden august har Syd- og Sønderjyllands Politi modtaget intet mindre end ni anmeldelser om tyveri af diesel.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse, der desuden fortæller, at tyverierne har været rettet mod virksomheder som eksempelvis byggepladser.

»I øjeblikket er prisen på brændstof meget høj som følge af, at vi risikerer at havne i en regulær energikrise. Og den aktuelle situation øger desværre de kriminelles interesse for at få fat i brændstof, ikke mindst diesel,« fortæller vicepolitiinspektør fra Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsessektion, Jacob Rindom.

Derfor kommer han med følgende ni gode råd, der kan hjælpe med at sikre de dyre dråber bedst muligt mod tyveri: