Syd- og Sønderjyllands Politi har fredag aften udsendt en efterlysning.

De efterlyser en ung mand på 15 år, som skulle have taget et tog fra Vejen mod Holsted klokken 15.43 og han er ikke blevet set siden.

Politiet oplyser, at det tog han skulle have været med, var aflyst, så han kan derfor have taget et andet tog.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Foto: Sydjyllands Politi Vis mere Foto: Sydjyllands Politi

Den unge mand beskrives som værende omkring 190 cm høj og slank bygget.

Derudover skulle han være iført en sort jakke samt sorte joggingbukser. Også bærer han rundt på lysebrud rygsæk.

Hvis du har set ham eller har kendskab til hvor han befinder sig, så beder politiet om, at man kontakter dem på 114.

