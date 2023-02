Lyt til artiklen

Syd- og Sønderjyllands Politi undersøger et mistænkeligt dødsfald i Varde.

Det oplyser de i en pressemeddelelse.

'Syd og Sønderjyllands Politi efterforsker i øjeblikket et mistænkeligt dødsfald, hvor en kvinde er fundet død på en adresse på Sønderbro i Varde midtby,' skriver de og fortsætter:

'Der bliver foretaget obduktion tirsdag for at fastslå den nøjagtige dødsårsag. Den afdøde er ikke endeligt identificeret, men politiet formoder, at der er tale om lejlighedens beboer.'

Syd- og Sønderjyllands Politi forventer at være på stedet en række timer endnu for at foretage yderligere tekniske undersøgelser.

B.T. følger sagen.