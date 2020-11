En større gruppe unge mænd blev sent mandag aften anholdt af politiet på Nørreport Station i København.

Vagtchefen ved Københavns Politi fortæller til B.T., at det drejer sig om i alt syv personer.

»Hen over weekenden har vi haft en del tilfælde af tricktyverier omkring Hovedbanegården og andre steder i indre by. Derfor har vi holdt øje med en gruppe personer,« fortæller vagtchef Kristian Rohdin.

Politiet mistænker gruppen af »meget unge mænd« for at have draget rundt i hovedstaden i flere dage, hvor de har udført forskellige former for tricktyverier.

»Det er typisk berusede mennesker, der har fået stjålet penge og mobiltelefoner,« fortæller han.

Mandag aften kort omkring klokken 22.30 fik politiet en henvendelse om, at noget var på færde omkring Nørreport.

Flere patruljebiler rykkede ud og anholdt en gruppe på i alt syv unge mænd.

Politiet ønsker på nuværende tidspunkt ikke at sige mere om deres identitet eller om, hvorvidt de anholdte i forvejen er kendt af politiet.

To af de unge mænd bliver fremstillet i grundlovsforhør tirsdag.