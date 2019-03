Opdatering: Evakueringen af Svømmehallen Vestbad i Brøndbyvester er søndag eftermiddag ophævet.

Det meddeler Hovedstadens Beredskab skriver på Twitter:

Opdatering #Vestbadet. #HBeredskab er gået igang med at skylle kloaken igennem for at fjerne lugten. Evakueringen er ophævet og vi har reduceret til en enkelt sprøjte. — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) March 17, 2019

Tidligere søndag blev svømmehallen evakueret, fordi en lugt af bezin bredte sig i svømmehallen.

Over for B.T. fortalte Christian Jacobsen, der er medarbejder ved Vestbadet, at man havde mistanke om et olielæk i kælderen af bygningen:

»Der er mistanke om, at noget dieselolie skulle være lækket ud i kælderen,« siger Christian Jacobsen, medarbejder ved Vestbadet til B.T.

Ingen personer skulle være kommet til skade.