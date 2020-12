Retsformand kommenterede ikke, at vidne bar T-shirt med politisk ladet kommentar i sag mod veganere.

Det kommer nok ikke som den store overraskelse for de fleste, at indehaveren af et stort svinelandbrug ikke deler grundholdning med Veganerpartiet. Og den pointe blev i hvert fald understreget onsdag ved Retten i Nykøbing Falster.

Her er lederen af Veganerpartiet, hans kæreste og en bekendt idømt betinget fængsel for at være trængt ind ulovligt på en svinefarm på Nordfalster og videooptage forholdene.

Partileder Henrik Vindfeldt er derudover dømt for at have lavet optagelser på en anden svinefarm i Hvalsø.

Begge farmes ejere var mødt op for at vidne. Ejeren af Hvalsøfarmen, Peter Kjær Knudsen, benyttede lejligheden til at gøre klart, at han er glad for bacon.

Både på hans T-shirt og hans kasket var der påskrevet "I love bacon", hvor ordet "love" var symboliseret ved et hjerte.

Dommer Lone Andersen gjorde ikke ansats til at kommentere mandens påklædning. Der er ellers tidligere set eksempler på, at tilhørere til retssager er blevet bedt om at gå på grund af holdningstilkendegivelser via blandt andet T-shirts.

Det er ikke første gang, Henrik Vindfeldt bliver mødt med en baconkommentar. Tilbage i 2018 sagde daværende fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

- Jeg kan simpelthen ikke udtrykke med ord, hvor vild jeg er med bacon.

Bemærkningen faldt, da Vindfeldt passede Ellemann op foran Christiansborg for at få en kommentar om dyrevelfærd. Ellemann indrømmede senere, at hans svar til Vindfeldt var "dumsmart".

/ritzau/