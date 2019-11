Flere personer har oplevet svindel med NemID-nøglekortet, skriver Ingeniøren.

Ifølge mediet har en række personer oplevet, at svindlere har ringet til deres bank og udgivet sig for at være vedkommende. Efterfølgende har banken sendt et nyt NemID-nøglekort til svindleren.

Ingeniøren skriver på baggrund af oplysninger fra Finans Danmark, at der i år har været minimum seks personer, som har oplevet den slags situationer.