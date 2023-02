Lyt til artiklen

Det går stærkt, når unge svindlere forsøger at narre dankortoplysninger og penge fra ældre medborgere.

Rigtig stærkt.

Det kan man få et indtryk af i den straffesag, der mandag indledes i Københavns Byret mod to unge mænd på 19 og 22 år fra Greve.

De er tiltalt i et ualmindeligt omfattende anklageskrift på hele 41 sider for grove bedragerier og forsøg herpå overfor ældre mennesker.

Ofrene blev ifølge tiltalen på efterhånden nærmest klassisk vis kontaktet på telefon, hvor de fik at vide, at de havde bankfolk fra Nordea eller andre banker i røret, som ville advare dem mod aktuel svindel, som tilsyneladende var i gang mod deres konto.

Derfor blev de bedt om at oplyse pinkoderne til deres betalingskort, hvilket mindst otte af dem gjorde. Og kort efter troppede de falske bankfolk og deres medskyldige op hos pensionisterne for at få udleveret deres betalingskort..

Det betød, at de otte pensionisters kontooplysninger efter politiets opfattelse øjeblikkeligt blev malket i stor stil. Typisk i forretninger og hæveautomater i nærheden af de intetanende ofre.

Det ældste af ofrene var en 92-årig kvinde fra Kastrup, der 16. februar sidste år kort før middag blev narret af svindlerne, som udgav sig for at være fra Nordea.

Næppe havde hun nået tillidsfuldt at aflevere sit betalingskort til svinderne, før der klokken 12.01 blev hævet 15.000 kroner fra hendes kort hos Nordea på Tårnby Torv i Kastrup. Samme beløb blev hævet endnu en gang samme sted minuttet efter, og klokken 12.11 og 12.14 blev der hævet andre 2.000 og 1.808 kroner kroner ved nye transaktioner lige i nærheden.

Anklageskriftet mod de to unge mænd vidner dog også om, at langt flere ældre ofre kunne være gået i fælden, hvis de havde været så uheldige at besvare svindlernes telefonopkald og hoppe på limpinden.

For gerningsmændene synes ifølge anklageskriftet nærmest at have haft manisk travlt ved telefonerne i de dage.

Eksmpelvis har politiets efterforskning afsløret, at der dagen efter - 17. februar i fjor - blev forsøgt bedrageri af grov beskaffenhed ved ubesvarede telefonopkald til 75 mennesker. Typisk ældre pensionister - den ældste var 101 år gammel.

Og den følgende dag - 18. februar 2022 - blev der alene i de knap fire timer fra klokken 11.45-15.40 forsøgt bedrageri-opkald til 80 mulige ofre, der dog altså heldigvis ikke nåede at tage telefonen. Her var alderspræsidenten af de påtænkte ofre 100 år gammel.

Begge de tiltalte unge mænd har siddet varetægtsfængslet inden mandagens domsmandssag i Københavns Byret, hvor anklageren vil forlange fængselsstraf til både den 19-årige og den 22-årige.

Det er uvist, hvordan de to tiltalte stiller sig til tiltalen, men da straffesagen skal afvikles som en domsmandssag, tyder det på, at de ikke kan erkende sig skyldige.