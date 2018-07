Når chefen er på sommerferie, foregiver svindlere at være chefen for at lokke penge ud af virksomheder.

Esbjerg. En direktør i en sønderjysk håndværkervirksomhed bad for nylig virksomhedens bogholderi om at overføre en halv million kroner til en konto i udlandet.

Problemet var bare, at det ikke var chefen, som stod bag mailen. Det var derimod en svindler, som gjorde et forsøg på såkaldt direktørsvindel.

Heldigvis fattede medarbejderen mistanke, og virksomheden undgik svindlen.

Sommeren er over os, og når chefen er rejst på ferie, får det flere svindlere på banen, som forsøger at lokke penge ud af virksomheder med såkaldt direktørsvindel.

Sådan lyder advarslen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Svindlerne har ofte hacket sig ind i virksomheden tidligere. Derfor ved de, hvornår direktøren er afsted på ferie. De ved, hvordan han formulerer sig og kan formulere sig på korrekt dansk. Og det ser ud som om, at mailen kommer fra direktøren.

- Derfor hopper mange medarbejdere på det. Det sker for både offentlige og private virksomheder, siger specialkonsulent Christian Østergaard fra politikredsens kriminalpræventive sekretariat.

Han forklarer, at svindlen blandt andet foregår ved, at svindlere sender falske fakturaer til bogholderen.

Svindlen kan også foregå ved, at gerningsmanden sender falske e-mails til den økonomiansvarlige, som foregiver at komme fra en chef eller kollega, hvor de beder om, at der skal overføres et større beløb til en konto.

Generelt er antallet af sager, der omhandler datakriminalitet steget. I Syd- og Sønderjyllands Politi havde man i 2017 1322 sager om datakriminalitet.

Selv om advarslen kommer fra Syd- og Sønderjyllands Politi, er svindlen ifølge Christian Østergaard et landsdækkende problem.

/ritzau/