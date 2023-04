Han erkender selv, at han har snydt sine kunder. At han i 100 tilfælde har udnyttet dem til at lave falske låneansøgninger. At han har svindlet for mindst 15 millioner kroner.

Men det er slut nu. Den 52-årige direktør i Finansteam meldte fredag sig selv til politiet, lørdag blev han varetægtsfængslet, og søndag er det blevet meldt ud, at virksomheden er gået konkurs.

Det skriver Århus Stiftstidende, der har talt med kurator for konkursboet Morten Bøgenskjold.

Til mediet fortæller han blandt andet, at man i forbindelse med konkursen har været i kontakt med den økonomiske rådgivningsvirksomheds it-leverandør for at sikre data.

Og så har man lukket af til virksomhedens kontor, så der ikke er adgang for andre end dem, der tager sig af konkursen.

»Vi har været i kontakt med Finanstilsynet for at få lukket virksomhedens tilladelser. Både Finanstilsynet og politiet samarbejder vi med i den her sag,« siger han altså til Aarhus Stiftstidende.

Selvsamme medie kunne lørdag formiddag bringe nyheden om, at virksomhedens 52-årige direktør blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus med henblik på varetægtsfængsling.

Her lød det i sigtelsen, at manden i en periode fra 2019 til 2023 i omtrent 100 tilfælde har udarbejdet låneansøgninger på vegne af kunder, der søgte bistand hos hans firma.

Efterfølgende underskrev han de falske ansøgningerne og sendte dem ind til et kreditselskab, som udbetalte mindst 15 millioner kroner til direktørens eget konsulentfirma. Alt sammen, uden at kunderne viste det.

Desuden sigtes han for 31. marts i år at have overført cirka 730.000 kroner til en konto, der var ejet af hans eget konsulentfirma. Derved led kunderne et tilsvarende tab.

Under grundlovsforhøret erkendte direktøren, at han havde snydt de mange kunder. Og han endte da også med at blive varetægtsfængslet frem til 19. maj.

Sagen kom i offentlighedens søgelys, da Finans tirsdag kunne bringe historien om, at virksomheden og direktøren var blevet anmeldt af flere kunder, der føler sig snydt.

