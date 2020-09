'Du taler med Morten Pedersen fra Midt- og Vestjyllands Politi.'

Sådan kan det lyde fra en svindler, der ringer rundt til borgere i Midt- og Vestjyllands politikreds.

Men manden er altså ikke fra politiet. Det skriver TV Midtvest.

Det får nu politiet til at advare mod at give private oplysninger til manden, hvis han ringer.

»Han forsøger at udfritte folk for blandt andet CPR-numre, adresser, bankoplysninger og NemID,« siger Ole Vanghøj, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, til TV Midtvest.

Det skal angiveligt se ud som om, at manden ringer fra Midt- og Vestyllands Politis hovednummer 96 10 14 48, men vagtchefen slår fast, at politiet aldrig bruger hovednummeret, når de kontakter folk.

Politiet kalder sagen alvorlig, og bliver man ringet op af denne 'Morten Pedersen' fra politiet, eller en anden som fortæller, at han er fra politiet, så skal man altså ikke give private oplysninger, medmindre man er hundrede procent sikker på, at det er politiet, der ringer.

Vagtchefen slår fast, at det er ulovligt at udgive sig for at være fra politiet.