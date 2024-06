En »meget solbrændt« svindler, der udgiver sig for at være bankmand, har været på spil i en nordjysk by.

Nu advarer politiet om manden og om fupnummeret.

»Advarsel til borgere i Hjallerup, hvor ældre er blevet kontaktet af personer, der udgav sig for at være fra banken,« skrev Nordjyllands Politi i et opslag om sagen på X i tirsdags:

»Dankort udleveret og efterfølgende er der hævet på disse. Gerningsmand er af dansk udseende, cirka 35 år og meget solbrændt,« lyder beskrivelsen.

Til TV 2 Nord forklarer politikommissær Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi, at en svindler har ringet til de ældre og udgivet sig for at være bankmand.

Derefter er en 'bankmand' dukket op hjemme hos borgerne, hvor han har overtalt dem til at udlevere deres kort - under påskud af at ville hjælpe dem.

»Vi har nogle beskrivelser af gerningsmanden, der ligner hinanden, så vi vurderer, at det med stor sandsynlighed er den samme,« siger politikommissæren til lokalmediet.