I torsdags blev en 21-årig mand idømt to års ubetinget fængsel i Retten i Lyngby.

Her blev han kendt skyldig i at bedrage 16 ældre borgere for 2,5 millioner kroner.

Det skriver Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Den dømte havde ringet og udgivet sig for at være fra politiet, og han havde i den forbindelse sagt til de ældre borgere, at deres konto var ved at blive hacket.

Derfor stillede 'politiet' en sikkerhedskonto til rådighed, som den ældre borger skulle have sine penge ind på.

Det foregik på den måde, at ofrene hævede penge, og at den falske politimand så kom forbi adressen og hentede dem.

Herefter blev pengene indsat på kontoen.

Den 21-årige mand, der kommer fra Hårlev, tilstod alle forhold og blev idømt to års fængsel for bedrageri af særlig grov beskaffenhed.

En række af den 21-åriges bedragerier er begået sammen med en 25-årig mand, som den 5. januar 2023 blev idømt to års ubetinget fængsel for kontaktbedrageri.

»Vi er tilfredse med, at vi i dette tilfælde har fået dømt ikke blot én, men to bagmænd i en så alvorlig sag. Vi har set en markant stigning i den type sager, hvor kriminelle udnytter ældre udsatte borgere. Derfor er det vigtigt, at retten har sendt et tydeligt signal om, at den slags kriminalitet straffes hårdt,« siger anklager Christian Bruhn Andersen i pressemeddelelsen.

Den dømte mand skal desuden betale pengene tilbage til de forurettede.