Politiet vil rejse sigtelse mod en kvinde fra Sjælland, der er mistænkt for at snyde familier på stribe.

Det sker efter at politikredse i hele landet har modtaget mere end 50 anmeldelser fra borgere, der er blevet snydt af kvinden.

»Vi er temmelig langt i forløbet. Der bliver rejst sigtelse, men jeg vil ikke svare på hvornår. Jeg kan ikke komme ind på næste skridt, for det er en del af efterforskningen, som vi ikke oplyser om,« siger politiassistent John Jakobsen fra Midt- og Vestsjællands Politi til JydskeVestkysten og tilføjer:

»Selve antallet af anmeldelser gør det til en omfattende og grov sag.«

Sagen ramte medierne i starten af juli, hvor JydskeVestkysten kunne fortælle, at flere end 70 personer følte sig snydt af kvinden, der udlejede campingvogne på diverse Facebooksider.

Samtlige personer fik deres ferie ødelagt, fordi de aldrig så noget til de campingvogne, de lejede gennem kvinden.

Mere end 50 personer fra hele landet har politianmeldt kvinden, fordi hun angiveligt i alle tilfældene har beholdt depositummet på 2.500 kroner, selvom familierne aldrig så noget til campingvognene.

Én af de mere end 50 personer, der har anmeldt den sjællandske kvinde til politiet, er 40-årige Bente Ida Jensen fra Nørre Snede.

Bente Ida Jensen er en af de mange personer, der er blevet snydt af den sjællandske kvinde. Foto: Privatfoto Vis mere Bente Ida Jensen er en af de mange personer, der er blevet snydt af den sjællandske kvinde. Foto: Privatfoto

Hun lavede tilbage i maj en aftale med kvinden om at leje en campingvogn af hende. Herefter overførte hun depositum på 2.500 kroner og fik at vide, at udlejeren ville kontakte hende, når de kom tættere på bookingdatoen.

Men den lørdag i juli hvor campingvognen skulle leveres, havde Bente Ida Jensen stadig ikke hørt fra den kvindelige udlejer - og der var ingen campingvogn i syne.

»Allerede dagen inden, forsøgte jeg uden held at komme i kontakt med hende. Også lørdag var der fuldstændig lukket ned. Der bliver jeg klar over, at jeg er blevet snydt,« siger Bente Ida Jensen.

Dermed var den ferie, som hun havde pakket til og glædet sig til, ikke længere en realitet.

»Jeg blev så skuffet og følte mig så snydt, at jeg ikke kunne rumme at skulle til at booke en ny ferie, så jeg føler, at hun ødelagde den ene gode chance, jeg havde for at komme på ferie,« siger Bente Ida Jensen.

Netop derfor er den 40-årige midtjyde glad for at høre, at politiet nu vil rejse sigtelse mod kvinden. Dog er Bente Ida Jensen fortsat nervøs for, at de penge, hun betalte i depositum, er væk for altid.

»Selv hvis hun bliver dømt, er der jo ingen garanti for, at jeg får mine penge tilbage,« siger hun.

JydskeVestkysten har været i kontakt med både den svindelmistænkte kvinde og hendes advokat, som begge oplyser, at de ikke ønsker at udtale sig om sagen.