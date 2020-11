Ved hjælp af feje tricks, har en 18-årig mand fået snydt hele 125.000 kroner ud af en dame. Det oplyser Bornholms Politi.

Han havde ringet til hende og udgivet sig for at være fra banken. Herefter fortalte han, at hendes konto var blevet hacket.

På den måde lykkedes det ham at få franarret kvinden pengene. Det skriver Bornholms Tidende.

Heldigvis har kvindens rigtige bank hjulpet hende med at få de fleste af pengene tilbage.

Men her stopper ulovlighederne ikke. Da politiet kom for at anholde den unge mand, gjorde de sig et andet fund.

Han havde nemlig en enhåndsbetjent kniv med en knivblad på 8,5 cm.

Derfor er han nu også sigtet for overtrædelse af knivloven.

Episoden har fået Bornholms Politi til at opfordre folk til at vise forsigtighed og ikke udlevere personlige oplysninger til nogen.