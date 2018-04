En kvinde er af landsretten blevet idømt fængsel i et år og ni måneder. Ved byretten var straffen mildere.

København. En 28-årig kvinde skal i fængsel, efter at hun onsdag er blevet idømt en ubetinget fængselsstraf for et nøje tilrettelagt svindelnummer i forbindelse med handel med kyllingekød og ost.

I Københavns Byret blev kvinden idømt fængsel i tre år og seks måneder.

Men kun de seks måneder af byretten blev gjort ubetinget, og dermed var der mulighed for, at hun kunne afsone med en fodlænke.

Det ankede anklagemyndigheden, og onsdag blev hun så ved Østre Landsret idømt fængsel i et år og ni måneder.

Ifølge byrettens dom skulle hun af med en tillægsbøde på 28,6 millioner kroner. Landsretten er dog kommet frem til, at kvinden kan slippe med en tillægsbøde på knap tre millioner kroner.

Hendes forsvarer, advokat Jesper Storm Thygesen, ærgrer sig over resultatet.

- Det kan jeg selvfølgelig ikke være tilfreds med. Problemet er jo, at selv om straffen er lavere, er der tale om en skærpelse, fordi det er ubetinget fængsel, siger han.

Tre mænd er også blevet straffet i sagen, blandt andre Tanzeel Qureshi. I Københavns Byret blev han idømt fængsel i fire år, men landsretten er kommet frem til, at fængsel i et år er mere passende.

En femte person, der fik et års fængsel, hvoraf ni måneder var betinget, blev frifundet i landsretten.

