Fem biler, en håndfuld ture til Østeuropa og mystiske mænd, der pressede på.

Det er hovedtrækkene i en sag, som var for retten i Aalborg torsdag.

Har var en 53-årig mand anklaget for at have begået bedrageri af særlig grov beskaffenhed i fem forskellige tilfælde.

Alle gangene omhandlede en tur til en bilforhandler i Nordjylland efterfulgt af en lang køretur til Polen eller Litauen.

Manden svindlede sig nemlig fra april til 2019 til en vifte af forskellige køretøjer, som han ikke havde nogen intention om at betale for.

Hvad han til gengæld havde, var en plan om at sælge bilerne videre i Østeuropa, så snart han havde fået nøglerne.

Retten fandt ham skyldig i alle tilfælde og idømte manden et års betinget fængsel, oplyser Søren Riis, anklager ved Nordjyllands Politi.

Når dommen alligevel ikke var hårdere, skyldes det blandt andet, at retten lagde vægt på mandens egen forklaring.

Her fortalte han, at han var blevet presset af nogen, han skyldte penge, til at udføre de mange svindelnumre.

Hvem mændene var, og hvad han skyldte dem penge for, kom den 53-årige ikke yderligere ind på.

Ud over bedragerisagerne, som altså samlet beløb sig til 1,3 millioner kroner fordelt på de fem bilforhandlere, blev den 53-årige også dømt for besiddelse af knap fire kilo hash.