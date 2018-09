Køb af tøj, sko, parfumer, hudpleje og andre livsstilprodukter udgør langt størstedelen af de i alt 295 forhold, en 46-årig kvinde fra Rungsted er tiltalt for at have købt for Hørsholm Kommunes penge, skriver Frederiksborg Amts Avis, lørdag.

Kvinden, der er tidligere områdeleder i Lions Børnehuse i Hørsholm, er tiltalt for at have begået mandat-svig af særlig grov beskaffenhed til i alt 2,2 millioner kroner, og heraf er størstedelen altså brugt i tøj- og livsstilsforretninger.

Således udgør køb i bolig- og livsstilsforretningen House of Trends, der flyttede fra Hørsholm i 2017, alene knap 1,4 millioner kroner, fremgår det af det otte sider lange anklageskrift, som Frederiksborg Amts Avis har fået aktindsigt i.

Alene på én dag skulle kvinden i 2014 have brugt 40.774 kroner i butikken. Knap 550.000 kroner er brugt ukendte steder ifølge anklageskriftet, mens der er brugt over 50.000 kroner i den lokale parfumeforretning La Parfumerie.

Den 46-årige kvinde er tiltalt for at have brugt knap 550.000 kroner på børneinstitutionens dankort, ligesom hun i 225 tilfælde skal have foregivet at købe ind til institutionen for i alt 1,7 millioner kroner og herefter have fået refunderet pengene.

Kvinden er tiltalt for at have begået svindlen fra januar 2014 til november 2016.

Det var Hørsholm Kommune, der i december 2016 blev opmærksom på »økonomiske uregelmæssigheder« i Lions Børnehuse under et rutinemæssigt økonomisk tilsyn.

Kommunen anmeldte herefter sagen til politiet, og den tidligere områdeleder samt tre øvrige medarbejdere i Lions Børnehuse stoppede som følge af sagen.