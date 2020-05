Jamilla Hayats barndomsveninde havde svært ved at forstå, at Britta Nielsen svindlede for millioner.

Da nyheden om en 64-årig kvindes mulige svindel i Socialstyrelsen ramte avisforsiderne i oktober 2018, kom det bag på Christina Gottschalck Bloch, at det var hendes venindes mor.

Christina Gottschalck Bloch fortæller, at Britta Nielsens datter Jamilla Hayat ringede til hende, men ikke kunne få sagt, hvad der var sket.

- Hun endte med at sige: Se nyhederne. Fra hun sagde det, til det gik op for mig, gik der tre timer.

- Og så skrev jeg til Jamilla, om det var noget med hendes mor. Jeg brød sammen. Hvis ikke det havde været en tilståelsessag, hvor der var så klokkeklare beviser, havde jeg ikke troet på det, siger veninden.

Christina Gottschalck Bloch har kendt Jamilla Hayat, siden de var omkring otte år gamle.

- Hun har en tendens til at tro på det, der bliver fortalt, siger veninden.

Hun er et af flere vidner, som er indkaldt i sagen mod Britta Nielsens tre børn, der er tiltalt for groft hæleri for cirka 51 millioner kroner ved at have fået del i de penge, som moren svindlede Socialstyrelsen for.

Ifølge tiltalen vidste de eller formodede de bestemt, at pengene stammede fra kriminalitet. Men det nægter de alle.

Det er forsvarer Peter Secher, som har indkaldt veninden som vidne i sagen. Han vil vide, om hun mener, at de burde formode, at pengene stammede fra svindel.

- Nej overhovedet ikke. Hvis man kendte Britta, ville man aldrig nogensinde have den tanke. Det ville aldrig falde en naturligt at have den tanke, at de penge kom fra noget strafbart, siger Christina Gottschalck Bloch.

I kraft af at være tæt på familien kendte veninden godt til de dyre biler og rejserne til Sydafrika, som familien tog på. Forsvarer Peter Secher vil vide, om de ikke talte om, hvad det kostede.

- Næ, men der var heller ikke nogen, der spurgte. Det gjorde jeg ikke, siger Christina Gottschalck Bloch.

Anklager Lisbeth Jørgensen vil vide, om hun kendte det fulde omfang af de penge, som Britta Nielsens børn fik. Hun afviser at have kendt til, at Jamilla Hayat skal have fået overført 1,3 millioner kroner fra Britta Nielsen.

Britta Nielsen blev i februar idømt seks år og seks måneders fængsel for at have svindlet Socialstyrelsen for 117 millioner kroner. Svindlen stod på i 25 år.

/ritzau/