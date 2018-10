Den svindelmistænkte Anna Britta Troelsgaard Nielsen kørte i store biler, havde ejendomme i tre lande og sponsorerede angiveligt dyre konkurrenceheste for datteren.

Men det er ret åbenlyst ikke hendes faste indtægt fra jobbet i Socialstyrelsen, der har givet plads til de store armbevægelser, som den 64-årige kvinde har haft.

Ifølge TV 2 viser en aktindsigt nemlig, at den internationalt efterlyste blot tjente 27.434 kroner om måneden i sit job.

Det svarer til 329.000 kroner om året.

Her ses Britta Nielsens hus i Hvidovre. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det fremgår af personaleoplysninger hos Socialstyrelsen, hvor der videre står, at hun arbejdede 32 timer om ugen i sin stilling i styrelsens tilskudsadministration.

Anna Britta Troelsgaard Nielsen er da også sigtet for at have svindlet sig til 111 millioner kroner, da har gjort den vilde livsstil mulig.

Den svindelmistænkte har fået en fortjenstmedalje af Dronningen i februar 2017 for at have arbejdet 40 år i Socialstyrelsen.

Men det er fra sin stilling i styrelsen, at hun ifølge politiets mistanke er lykkedes med at overføre penge til sine egne konti.

Hun blev bortvist fra sit job i Socialstyrelsen 25. september efter mistanke om svindel. Dagen inden blev hun meldt af hendes arbejdsgiver til politiet.

Hun er nu efterlyst internationalt via Interpol.