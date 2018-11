Svindelmistænkte Britta Nielsen er netop ankommet til OR Tambo Lufthavn i Johannesburg, hvor hun er i bevogtet af dansk politi.

Det fortæller hendes forsvarsadvokat, Stiaan Krause, til B.T. i lufthavnen.

Britta Nielsen skal sammen med en hælerisigtet 38-årig mand på et fly mod Danmark, efter at to domstole i byen tidligere i dag godkendte deres udlevering.

»Jeg har lige sagt farvel til dem. Den danske betjent sagde, at det var en verdensrekord i hurtig udlevering,« siger Stiaan Krause.

Hvordan havde dine klienter det?

»Hvordan ville du have det, hvis du var på vej til Danmark for at blive retsforfulgt?« spørger advokaten tilbage.

Jeg ville foretrække at blive det i Danmark i stedet for Sydafrika.

»Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men jeg må ikke kommentere på deres humør eller tilstand.«

Advokaten, der kun har været i firmaet i 10 måneder, er stadig overvældet over opmærksomheden fra dansk presse.

»Folk fortæller mig, jeg er berømt i Danmark nu.«

Den svindelmistænkte Britta Nielsen var torsdag i retten i Johannesburg i Sydafrika, hvor der skulle tages stilling til, om hun kunne blive udleveret til Danmark. Her blev det besluttet af den sydafrikanske domstol, at Britta Nielsen skal udleveres til Danmark.

Britta Nielsens fly lander efter B.T.s oplysninger i København fredag morgen, og herfra har den danske anklagemyndighed 24 timer, før den svindelmistænkte kvinde skal fremstilles i et grundlovsforhør. Britta Nielsen er mistænkt for at have svindlet Socialstyrelsen for 111 millioner kroner i sit job som afdelingsleder i Socialstyrelsen, og hun risikerer op til otte års fængsel for den økonomiske kriminalitet.