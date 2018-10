Ifølge officielle registre har en svindelmistænkt kvinde med sin søn penge i to ejendomme i Sydafrika.

København. En svindelmistænkt dansk kvinde, der er efterlyst for at have taget mindst 111 millioner kroner af Socialstyrelsens kasse, har investeret millioner af kroner i safariejendomme og jordbesiddelse i Sydafrika med sin søn.

Det skriver Ekstra Bladet.

Avisen er kommet i besiddelse af dokumenter fra officielle registre for jordbesiddere i området Phalaborwa i Sydafrika. Her fremgår det, at den 64-årige kvinde sammen med sin søn har investeret i to jordlodder.

Ekstra Bladet skriver, at den ene lå i safariresortet "Thula Bush Estate" ved Kruger National Park, hvor der er udstykket og opført fem til seks eksklusive boliger.

Det anden jordlod ligger i samme område ved byen Phalaborwa. Samtidig ejer den svindelmistænkte kvinde ifølge flere af hinanden uafhængige kilder et hus på cirka 200 kvadratmeter i naboresortet, som hun fik bygget før 2010.

Ifølge avisen begyndte kvinden at komme i Sydafrika omkring 2006 og 2007, hvor hun kort tid efter fik opført det store eksklusive hus.

I 2010 købte hendes søn sig ind i "Thula Bush Estate", hvor han ifølge Ekstra Bladets kilder ejer halvdelen.

- Han er en ung mand, som har en masse penge. Vi fik den forklaring, at det var arv efter hans afdøde far. Men nu ved jeg ikke, hvor langt den forklaring holder, siger en anonym kilde til Ekstra Bladet.

/ritzau/