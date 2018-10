En advokat er gået i gang med at jagte værdier hos svindelmistænkt kvinde, der er begæret personligt konkurs.

København. En 64-årig kvinde, som er mistænkt for underslæb i Socialstyrelsen for cirka 111 millioner kroner, har umiddelbart ikke efterladt sig de store værdier.

Det oplyser advokat Boris Frederiksen, der er blevet udnævnt til kurator i forbindelse med, at kvinden torsdag blev erklæret personligt konkurs ved Sø- og Handelsretten.

Foreløbigt har advokaten beslaglagt en ejendom i Danmark, en ødegård i Sverige samt et "lille" indestående på en konto i et dansk pengeinstitut.

- Men det er ikke tilnærmelsesvist noget, der kommer op i nærheden af det beløb, der synes at mangle, siger Boris Frederiksen om den anslåede værdi af de to ejendomme samt det beskedne pengebeløb.

Advokaten understreger dog, at undersøgelsen fortsat befinder sig i den absolut indledende fase.

- Det næste skridt er at undersøge, om der er andre aktiver, eller om der har været andre aktiver. Hvis der har været, skal man selvfølgelig finde ud af, om pengene er brugt, siger Boris Frederiksen.

Ifølge Ritzaus oplysninger har kvinden adresse i Storkøbenhavn. Ved siden af sit arbejde i Socialstyrelsen har hun tilsyneladende drevet et stutteri.

Advokat Boris Frederiksen oplyser i den forbindelse, at en af de ting, man blandt andet agter at undersøge, omhandler heste. Nærmere ønsker han ikke på nuværende tidspunkt at komme den del af sagen.

Jyllands-Posten skriver, at billeder af kvindens hus, som er taget i henholdsvis 2016, 2017 og i maj 2018, viser, at der på adressen har været parkeret biler af stor værdi.

Bilerne tæller både en Mercedes, en Audi og en Range Rover. Huset er desuden omgivet af et stort plankeværk samt en meget robust jernport.

Den 64-årige kvinde er for øjeblikket internationalt efterlyst. Det vides ikke, hvor i verden hun opholder sig.

I Børne- og socialministeriet beskrives hun som en betroet ansat med mere end 40 års ansættelse i Socialstyrelsen. Angiveligt er hendes svindel foregået over en periode fra 2002 til 2018.

Mistanken går på, at hun har overført de mange millioner, der egentlig skulle udbetales til projekter for udsatte borgere, til sig selv.

