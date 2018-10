To undersøgelser skal belyse svindelsagen om 111 tilskudsmillioner, og om der kan placeres et ansvar.

København. For omtrent 18 år siden - i år 2000 - fik en nu 64-årig og svindelmistænkt kvindelig medarbejder en påtale, da der var konstateret flere fejl i administrationen.

Det skriver Børne- og Socialministeriet torsdag.

Ministeriet oplyser videre, at to eksterne undersøgelser skal belyse, hvordan svindelsagen om 111 millioner kroner har været mulig, og om der kan placeres et ansvar.

Dermed skal den lange periode, hvor den usædvanlige svindelsag i tilskudsadministrationen har fundet sted, nu under lup.

Den ene undersøgelse gennemføres af Kammeradvokaten. Den har til formål at vurdere, om der kan placeres et ansvar.

Kammeradvokatens undersøgelse skal som udgangspunkt omfatte hele medarbejderens ansættelsesperiode fra 1977 til 2018, står der i kommissoriet for undersøgelsen.

Den kommer til at have særligt fokus på årene 2000 til 2018, efter at den første advarsel til medarbejderen blev givet.

Undersøgelsen forventes at være færdig ved udgangen af 2018.

Den omfatter både organisationen af tilskudsadministrationen og de personer, som har haft ansvaret for området.

Derudover vil man undersøge "den konkrete personaleledelse af medarbejderen, herunder grundlaget for og opfølgningen på den skriftlige advarsel til medarbejderen i 2000".

I ministeriet udpeges en relevant person, som ikke har været involveret i tilskudsadministrationen.

Den person skal hjælpe Kammeradvokaten med relevante oplysninger.

Den anden undersøgelse foretages af revisions- og konsulentvirksomheden PwC, og den skal klarlægge, hvad der er sket, og hvordan det er sket.

Virksomhedens undersøgelse har fokus på det samlede beløbsmæssige omfang, hvordan misbruget har fundet sted, og hvilke institutioner der har krav på tilbagebetaling af tilskud.

Derudover undersøges det, om flere personer har været involveret i sagen.

Tilskudsadministrationen har været flyttet flere gange i løbet af undersøgelsesperioden. Den blev først en del af Socialstyrelsen i 2015.

