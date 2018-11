44.000 danskere var udsat for bedrageri ved nethandel i 2017.

I den kommende tid topper vores handel på nettet. I næste uge er det Black Friday og julen står snart for døren. Men det er samtidig også højtid for netsvindel.

Det er ikke al handel på internettet, der går godt.

- Der er flere og flere danskere, der køber varer og gaver på nettet. Faktisk for op til 100 milliarder kroner om året. Samtidig er der også flere og flere danskere, der bliver snydt, siger Mette Rose Skaksen, der er vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Omkring 44.000 danskere var udsat for bedrageri ved nethandel i 2017. Det er næsten en fordobling på tre år, viser en opgørelse Københavns Universitet har lavet i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd.

Lars Bang Overgaard fra Holstebro er en af de danskere, der er blevet snydt på internettet, da han ville prøve at være testperson.

- Jeg søgte på google om muligheder for det. Jeg fandt det her firma, hvis hjemmeside jeg klikkede ind på. Jeg mener ikke rigtig, at jeg gjorde noget forkert, jeg svarede bare på et spørgsmål derinde. Efter 3-4 uger fik jeg et brev fra Estland, hvor det stod, at jeg skyldte 100 euro, siger han til DR P4 Midt & Vest.

Pludselig var Lars Bang Overgaard tilmeldt et abonnement på trods af, at han ikke mindes, at have indtastet hverken mail eller adresse på hjemmesiden.

- Jeg blev vred, fordi jeg fik en regning for noget, jeg ikke havde fået.

Han kontaktede Forbruger Europa, der hjælp ham med at håndtere regningen, og derfor slap han for at betale pengene. Han opfordrer andre til at være forsigtige, når de surfer rundt på internettet, og ikke bare betale, når der kommer en regning.

- Undersøg firmaet først inden du betaler. Jeg gik ind på Truspilot og kunne godt se, at det ikke var et godt firma, og det havde snydt mange mennesker.

I dag er Lars Bang Overgaard mere forsigtig, når han surfer rundt på nettet.

En ny kampagne - under navnet ’Nethandel #heltsikkert’ - skal gøre flere danskerne opmærksom på problemet.

- Vi sætter fokus på, hvilke faldgruber danskerne møder, og giver nogle få gode råd til, hvordan de kan undgå dem ved at tænke sig om en ekstra gang. Og vil vi selvfølgelig også informere dem om, hvilke regler, der beskytter forbrugerne, siger Mette Rose Skaksen, vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til DR P4 Midt & Vest.

11 myndigheder står bag kampagnen, som blandt andet kan ses på forbrug.dk.