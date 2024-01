Ondt kan blive til værre, hvis du skulle komme ud for at få misbrugt dit MitID.

Det kan nemlig komme til at koste dig 8.000 kroner.

Det skriver Finans.

Sidste år blev ældre danskere frarøvet 56 millioner kroner ved svindel på nettet.

Hvis der trækkes penge på kontoen, og MitID er blevet brugt, hæfter en bankkunde selv for de første 8.000 kroner. Det sker, hvis du selv har overladt dine sikkerhedsoplysninger til andre.

Det står i Betalingsloven, og det er ifølge Finans blevet understreget i tre nye kendelser.

For nylig gik Spar Nord ud med en konkret advarsel til kunderne.

»Vi ser en stor stigning i forsøg på svindel,« skrev banken i en besked.

Samtidig opfordrede man til at huske en række råd, der er vigtige, hvis man ikke skal være i risiko for at blive snydt.

De lyder blandt andet, at man ikke skal regne med, at en person er troværdig, blot fordi de ringer fra det korrekte telefonnummer. Man må heller aldrig lave en overførsel, hvis nogen forsøger at overtale en til det. Og endelig må man aldrig udlevere sit MitID eller sine kortoplysninger.

'Bliver du kontaktet og bedt om at udlevere MitID eller kortoplysninger via telefonen, så afbryd straks samtalen og kontakt os,' skriver Spar Nord.