Da politiet den 18. juni 2014 var på besøg i et kælderrum i det almene boligbyggeri Motalavej i Korsør, fandt de nogle klistermærker.

Klistermærkerne var falske pantmærker til øl og sodavand, og de havde et formål:

At svindle staten – og berige Tarek Zaeim og dennes bror Ahmad Zaeim.

De to dansk-libanesiske brødre fik siden lange fængselsstraffe og bøder på samlet 29 mio. kroner.

Et netværk af slikbagmænd har forsøgt at unddrage sig skat. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Et netværk af slikbagmænd har forsøgt at unddrage sig skat. Foto: Liselotte Sabroe

Den spektakulære sag om unddragelse af moms og afgifter blev oprullet i retten i juni 2017 som resultat af et samarbejde mellem politiet og Skattestyrelsen – det som i gamle dag blot hed Skat.

Sagen er langtfra enestående:

Nye tal viser, at Skattestyrelsen siden 2013 har gennemført 13.000 kontroller i forbindelse med sager om svindel med det såkaldte punktafgifter, som blandt andet indbefatter afgifter på slik, spiritus, tobak og pantmærkning.

Som afdækket i B.T. siden november foregår der massiv svindel med sukkerafgifter på slik på blandt andet Nørrebro i København, hvor bland selv-slik sælges til under 10 kroner for 100 gram.

Skattestyrelsens indsats har givet statskassen en indtægt på en halv milliard kroner.

»Der er tale om nogle varetyper, hvor vi oplever, at man forsøger at fifle med afgiftsbetalingen. Derfor gennemfører vi hvert år flere tusinde målrettede kontroller rettet mod punktafgiftspligtige varer,« siger Thomas Hjortenberg, der er erhvervsskattedirektør i Skattestyrelsen.

»Det er i alle ender af skalaen, vi ser det her – fra simpelt garage-salg og småbeløb til forsøg på mere organiseret snyd og svindel,« tilføjer han.

Manden med pantmærkerne i kælderen hedder som nævnt Tarek Zaeim. Hans navn findes også i det materiale fra det svenske skattevæsen Skatteverket, som B.T. i november brugte til at afdække et større slik-svindelnetværk med tråde til Danmark.

Tidligere topfodboldspiller er involveret i handel med svindelfirmaer og skatteunddragelse i slikbranchen. Vis mere Tidligere topfodboldspiller er involveret i handel med svindelfirmaer og skatteunddragelse i slikbranchen.

Netværket – med den tidligere landsholdsspiller i fodbold Jacob Svinggaard som en central figur – har fragtet slik fra Sverige til Danmark i 2016 og 2017 for anslået 18 millioner kroner med det formål at snyde i moms- og sukkerafgifter.

Det er sket gennem firmaet Candy Garden, hvor Tarek Zaeim ifølge dokumenterne fra Skatteverket arbejdede som sælger. Candy Garden var en slikgrossist med base Sverige, og firmaet solgte på papiret slikket til en række fupfirmaer med indsatte stråmandsdirektører.

Men i virkeligheden blev slikket – ifølge Skatteverket – solgt sort til en lang række slikbutikker i Danmark med det formål at unddrage skat. Candy Garden er nu gået konkurs.

Netop grossistleddet, som Candy Garden var en del af, har været et fokusområde for Skattestyrelsen:

»Det er vigtigt, at vi er til stede der, hvor der handles. Derfor kontrollerer vi både i butikker, kiosker og i grossistleddet. Ved at rette en større del af kontroller mod importører og grossister har vi mulighed for at forhindre, at illegalt indførte chokolade- og sukkervarer bliver spredt videre ud i detailhandlen,« siger Thomas Hjortenberg fra Skattestyrelsen.

Tilbage til de falske pantmærker på Motolavej i Korsør. Retten fandt senere Tarek Zaeim skyldig i at sælge sodavand med falske pantmærker til en lang række slikbutikker på Sjælland.

I alt fandt politiet mere end 15.000 falske pantmærker ved tre ransagninger på blandt andet Tarek Zaeims privatadresse, og retten købte ikke hans forklaring om, at han ikke vidste, at der var tale om falske pantmærker.

Af dommen fremgår det også, at Tarek Zaeim og Ahmad Zaeim gennem forskellige firmaer undlod at betale moms og sukkerafgifter for slik importeret fra Sverige.

At netop slikbranchen er betændt, viser Skattestyrelsens landsdækkende kontroller. Ud af 3330 kontroller fra 2013 og frem var der problemer i 1850 tilfælde i forhold til chokolade- og sukkervarer herunder sager om bevidst skatteunddragelse. I forhold til svindel med øl er tallene tilsvarende. Ud af 2750 kontroller fra Skattestyrelsen var der fangst i 1500 tilfælde.

Begge brødre nægtede sig skyldige i den omfattende svindel, men retten var ikke i tvivl om, at der var tale om grov økonomisk kriminalitet. Blandt andet lagde retten vægt på, at statskassen var unddraget 'betydelige beløb', og at svindlen har været 'gennemført systematisk gennem en længere periode'. Tarek Zaeim fik tre års fængsel og en bøde 18 mio. kroner, mens Ahmad Zaeim slap med to års fængsel og en bøde på 11 mio. kroner.