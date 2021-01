Britta Nielsens svigersøn var mistænkt for at have modtaget penge fra millionbedrageri i Socialstyrelsen.

I mere end to år har svigersønnen til den svindeldømte Britta Nielsen været sigtet for hæleri for millioner fra Socialstyrelsen.

Men mistanken mod ham følger ikke til en retssag. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet - populært kaldet Bagmandspolitiet - har således opgivet sigtelsen.

Det oplyser mandens forsvarer, Andro Vrlic, til Ritzau fredag.

Svigersønnen - der i dag er 39 år - var sigtet for groft hæleri af 111 millioner kroner. Penge, der skulle stamme fra Britta Nielsens bedrageri.

- Det er ærgerligt, at sagen har taget Bagmandspolitiet så langt tid, for det er særligt belastende at være sigtet i en sag, der har fået så massiv offentlig omtale.

- Derfor synes jeg også, at der er et særligt hensyn at tage til den sigtede, lyder det fra advokat Andro Vrilc.

Begrundelsen for påtaleopgivelsen er, at Bagmandspolitiet ikke forventer, at svigersønnen ville blive kendt skyldig, fortæller hans forsvarer.

I forvejen er Britta Nielsens tre børn dømt for groft hæleri for forskellige beløb i forbindelse med sagen om svindel med Socialstyrelsens midler.

De har dog anket deres domme til landsretten.

Britta Nielsen selv er dømt for bedrageri for 117 millioner kroner, som blev stjålet fra Socialstyrelsen.

/ritzau/