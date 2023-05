Mysteriet om, hvem eller hvad der forårsagede rystelser på Bornholm lørdag, forbliver et mysterium.

I hvert fald afviser det svenske flyvevåben i en mail til Berlingske, at man havde fly i luften i området omkring Bornholm på det pågældende tidspunkt.

»Det svenske flyvevåben fløj ikke i området den pågældende dag,« lyder det i mailen til avisen.

Det var lørdag eftermiddag omkring klokken 15, at bornholmere kunne indrapportere rystelser.

Men de rystelser skyldtes ikke jordskælv, men snarere »trykbølger fra en ukendt hændelse i atmosfæren«, lød vurderingen fra GEUS.

Endnu er det ikke lykkedes at finde fem til årsagen.

Men med meldingen fra Sverige har både det danske og svenske luftvåben nu været ude at afvise at have med episoden at gøre.