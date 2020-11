Tre letter og en russer er tiltalt i en sag om 100 kilo kokain, der blev kastet fra skib ved Langeland.

Da 100 kilo kokain pakket i vandtætte sække 15. februar blev smidt ud fra fragtskibet "Duncan Island", var politiet i hælene på de mistænkte gerningsmænd.

For to dage forinden havde de svenske toldmyndigheder tippet Københavns Politi om, at en stor portion kokain - faktisk 200 kilo kokain - ville blive kastet ud fra et containerskib.

Det fortæller Emilie Klausen, der er anklager i sagen, som fredag er begyndt i Retten i Svendborg. Tippet fik blandt andet politiet til at igangsætte aflytning.

- Den efterforskning fik politiet til Rudkøbing og Spodsbjerg Havn på Langeland. Efterforskningen fortsatte 14. februar, hvor politiet blandt andet foretog observationer på Spodsbjerg Havn.

- Politiet blev her opmærksomme på - dels en grå Mercedes og dels en båd, som sejlede ud fra Spodsbjerg Havn, siger anklageren.

Politiet placerede en gps på båden, og samtidig holdt politiet øje flere steder på Langeland.

I sagen er fire mænd tiltalt - tre letter og en russer - som i retten sidder med to tolke, der oversætter til russisk.

Den ene lettiske mand er tiltalt for at være ham, der kastede kokainen ud fra fragtskibet.

I en mindre båd samlede to andre tiltalte ifølge anklagemyndigheden kokainen op og transporterede den til Tranekær på Langeland. Her mødte de den fjerde tiltalte og pakkede en bil med kokainen.

Politiet havde dog øje på mændene, og en af dem blev anholdt på Spodsbjerg Havn, mens de to andre blev anholdt nær Tranekær. Den lettiske mand fra skibet blev senere anholdt om bord på "Duncan Island".

Resten af besætningen blev også anholdt, men løsladt igen en uge senere. I mellemtiden havde politiet ransaget skibet, hvor det blandt andet fandt en telefon og flere simkort.

De nægter sig alle skyldige. Indtil videre har de ikke villet forklare sig til politiet, men de har fredag mulighed for at gøre det i retten.

/ritzau/